Эванджелин Лилли извинилась за свой пост в Instagram

В период эпидемии коронавируса стоит особенно тщательно следить за своими словами в Интернете, это правило прежде всего относится к звездам шоу-бизнеса, которые могут парой фразой навсегда разрушить свою карьеру на фабрике грез.

Напомним, недавно актриса Эванджелин Лилли, известная по одной из главных ролей в сериале «Остаться в живых», а также в фильмах Marvel, написала весьма неоднозначный пост в своем официальном аккаунте в Instagram. Тогда Лилли поделилась с подписчиками, что отвезла детей на гимнастику, а также добавила, что у нее все как обычно.

Многие тут же решили, что актриса легкомысленно относится к эпидемии и подвергает опасности себя, своих детей и окружающих их людей.

Многие даже стали писать в Mаrvel с просьбами, чтобы актрису уволили за такое безрассудство. Сейчас же Эванджелин решила извиниться. По ее словам, она находится на самоизоляции с 18 марта по распоряжению властей, на момент публикации скандального поста никаких указаний от правительства еще не было, так что она была вправе перемещаться по родному городу.