«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

Все идет по плану: Marvel не планирует менять даты релизов фильмов из-за коронавируса

Студия придумала, как организовать работу без влияния эпидемии.

Все идет по плану: Marvel не планирует менять даты релизов фильмов из-за коронавируса
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Пока эпидемия коронавируса останавливает съемочный процесс фильмов и сериалов по всему миру, Marvel настроена оптимистично.

Студия уверяет, что даты релизов ее новых проектов практически не изменятся. Как сообщает издание Variety, уже в начале лета начнутся съемки второго фильма о Докторе Стрэндже.

По словам журналистов, подобного результата удалось достичь благодаря тому, что предварительная подготовка к работе проходила прямо в домах сотрудников.

Напомним, сиквел картины «Доктор Стрэндж» уже успел сменить режиссера, вместо Скотта Дерриксона постановкой картины займется Сэм Рейми, а помогать ему будет сценарист проекта «Рик и Мотри» Майкл Уордон.

Премьера картины должна состояться весной следующего года.

Тэги

Доктор СтрэнджкоронавирусНовости кино
Loading...