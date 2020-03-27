Все идет по плану: Marvel не планирует менять даты релизов фильмов из-за коронавируса

Студия придумала, как организовать работу без влияния эпидемии.

Пока эпидемия коронавируса останавливает съемочный процесс фильмов и сериалов по всему миру, Marvel настроена оптимистично.

Студия уверяет, что даты релизов ее новых проектов практически не изменятся. Как сообщает издание Variety, уже в начале лета начнутся съемки второго фильма о Докторе Стрэндже.

По словам журналистов, подобного результата удалось достичь благодаря тому, что предварительная подготовка к работе проходила прямо в домах сотрудников.

Напомним, сиквел картины «Доктор Стрэндж» уже успел сменить режиссера, вместо Скотта Дерриксона постановкой картины займется Сэм Рейми, а помогать ему будет сценарист проекта «Рик и Мотри» Майкл Уордон.

Премьера картины должна состояться весной следующего года.