«Не получается, но я пробую»: 48-летняя Марина Федункив не может завести детей

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman делает все возможное, чтобы в ее жизни появился наследник.

48-летняя актриса Comedy Woman Марина Федункив не может завести детей. О своей проблеме знаменитость откровенно рассказала коллеге по сцене Вячеславу Манучарову в программе «Эмпатия Манучи». Федункив припомнила, что была замужем дважды, однако ни один из этих браков не принес ей большого счастья. С первым мужем – Сергеем Щелчковым — Марина развелась спустя 12 лет отношений. Тогда мужчина не мог простить возлюбленной обилия работы. Со вторым мужем Михаилом Федункив также прожила 13 лет, но забеременеть и родить не смогла.

Актриса призналась – она очень хочет стать матерью и рассматривает абсолютно разные варианты, вплоть до удочерения. Не получается же у Марины завести детей из-за проблем со здоровьем: на состоянии знаменитости сказались недосып, многочисленные перелеты и нервный стресс.

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«Сейчас я не могу их завести. У меня не получается, но я пробую. На все воля Божья. Сейчас много всяких возможностей. Цель такая – стать матерью, это реализация каждой женщины», — резюмировала она.

В случае если Марина все же решится на усыновление, она готова уйти из профессии. Воспитание ребенка, по мнению актрисы, очень важный шаг, который требует особого внимания. Федункив не хочет, чтобы журналисты писали о ней как о человеке, который просто сделал доброе дело. Знаменитость мечтает сделать счастливым одного маленького человека, а для этого нужно вложить в него всю свою душу.