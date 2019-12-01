«Варнава, подвинься!»: Федункив в мини-юбке переплюнула коллегу

Многие привыкли видеть артистку в образе хабалки из провинции, где она сыграла одну из главных ролей в сериале «Реальные пацаны». Но в последнее время звезда стала все чаще примерять на себя новые амплуа.

Актриса Марина Федункив шокировала поклонников экстравагантным аутфитом. Она облачилась в мини-платье, едва прикрывающее самое пикантное место и ярко-голубую шубу из искусственного меха. Дополнили образ сапоги на каблуке с леопардовым принтом и колготки в сетку. При этом светская дива сделала мейк-ап в стиле смоки-айс, чтобы сделать образ еще более дерзким и вызывающим.

«Рынок шкур : Тайная жизнь популярных инстаграмщиц. Невошедшее», ― подписала Марина снимок в своем Instagram-аккаунте.

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Смелый наряд ударил поклонников в самое сердце. Многие похвалили ее за смелость. Ведь далеко не каждая в 48 лет решится предстать в таком вульгарном виде. «То самое чувство, когда Мария Федункив в своем возрасте выглядит круче, чем все мои бывшие вместе взятые!» — признался обожатель.

«Из образа мамы Коляна в лютый гламур… Варнава подвинься», — заявила подписчица.

Тем не менее, некоторые нашли этот аутфит неуместным. Критики поспешили напомнить актрисе о цифре в ее паспорте. При этом они не забыли указать на дряблые колени знаменитости.