«8-9 часов в день»: Дана Борисова призналась, сколько времени сидит в Сети

На Интернет у знаменитой телеведущей уходит целый рабочий день.

С наступлением карантина многие знаменитости все больше стали проводить времени в социальных сетях. Но и до периода изоляции звезды тратили немало часов на Сеть.

Например, известная телеведущая Дана Борисова призналась порталу Teleprogramma.pro: для нее Интернет — это не просто развлечение, а часть ее работы. Там она совмещает полезное с приятным.

«В Instagram сижу, смотрю сериалы… Получается 8–9 часов в день, — обозначила звезда. И подчеркнула: «Это работа, которая приносит мне деньги, приносит имидж, а самое главное — добрые голоса подписчиков, которые меня поддерживают».

У Даны Борисовой в «Инстаграме» более 450 тысяч подписчиков. В своем аккаунте знаменитая блондинка регулярно делится с фолловерами фотографиями и видео из жизни, а также высказывает мнение по самым разным вопросам.