«Сижу в интернете по 9 часов в день!»: почему звезды серьезно относятся к соцсетям

Дане Борисовой соцсети приносят доход, Роза Сябитова никогда не «бодается» с хейтерами, а Елена Воробей знакомится с потенциальными зрителями.

26 марта свой день рождения отмечает одна из самых популярных в нашей стране соцсетей — «Одноклассники».

Благодаря «Одноклассникам» тысячи людей смогли отыскать потерянных друзей детства и юности, восстановить оборвавшиеся связи, наладить контакт с давними товарищами по работе, соседями, однокурсниками.

За последние годы соцсети стали важной частью жизни почти для всех. Мы решили спросить у известных людей, как часто они ими пользуются и много ли времени там проводят.

Дана Борисова: «Для меня важна поддержка подписчиков»

— Сколько времени в день вы тратите на социальные сети?

— Много трачу. В Instagram сижу, смотрю сериалы… Получается 8–9 часов в день.

— Для вас это развлечение или часть работы?

— И общение, и развлечение, и доход. Одно время соцсети приносили мне основной доход: я рекламой зарабатывала. И сейчас даже бывает, продаю посты за хорошие деньги. Иногда могу поехать на съемку бесплатно, но с расчетом, что я сниму хорошие сторис и выложу красивые фотки… Для меня это очень важно, это часть моей работы.

А вот на «Фейсбук» и в «Одноклассники» не захожу вообще. У меня даже страниц там нет. Только Instagram. Это работа, которая приносит мне деньги, приносит имидж, а самое главное — добрые голоса подписчиков, которые меня поддерживают.

А кто еще меня поддержит? Полина, которая вечно нервы мотает? Мама, у которой свои закидоны? Подруги, у которых дети? Нет, меня поддерживают мои любимые подписчики — несмотря ни на что. И недовольные комменты тоже бывают, откровенные, и они помогают мне понять, что я делаю не так.

Роза Сябитова: «Не заигрываю с подписчиками»

— Я поздравляю с праздником социальную сеть «Одноклассники»! Обычно мой рабочий день длится 10 часов, а то и 12, и несколько часов из этого времени приходится тратить на соцсети — размещать рекламные посты, например. Надо идти в ногу со временем, что поделаешь.

Но мне жалко времени, потраченного на соцсети. Ведь я могла бы его потратить на свою профессиональную деятельность как свахи. У меня очень много мыслей, например, по поводу написания новой книги, в ней будут профессиональные советы. Но все равно приходится сидеть в соцсетях…

С другой стороны, соцсети отнимают у людей время, которое они могли бы потратить на чтение книг. Интернет, к сожалению, заменяет сегодня книги и общение с близкими, приводит к разобщенности. А я всегда — за общение с близкими, за семью.

— То есть для вас соцсети — в большей степени работа?

— Да, работа. Бывает, у меня заканчиваются темы для постов, а высасывать из пальца я не люблю, не люблю информацию ни о чем, засорение эфира. И тогда меня успокаивают мои подписчики: Роза Раифовна, расслабьтесь, мы подождем, нам важно, чтобы было интересно. У меня совершенно нет хейтеров. А были. Это потому, что я уважаю людей и адекватно реагирую на конструктивную критику, при этом не бодаюсь с теми, кто просто меня оскорбляет.

Соцсети сегодня предлагают массу приложений, варианты общения, какие-то вебинары, и я начинаю нервничать, потому что все не успеваю. У меня включается комплекс профессионала, мне нужно все сделать на высшем уровне. Но я не накручиваю подписчиков, не ругаюсь с ними, потому что уважаю людей. Хотя при этом никогда не заигрываю, не называю «любимыми», как некоторые.

Анна Семенович: «Я подписана на всех моих коллег и друзей — смотрю, чем они занимаются»

— В «Одноклассниках» я вообще не зарегистрирована, а в других соцсетях провожу сравнительно немного времени. Делаю посты, отвечаю на комментарии… Ну, максимум — час в день. Смотрю, чем занимаются мои коллеги, я на всех подписана. Это очень удобно, потому что ты понимаешь, где кто находится. Сейчас не так много времени, чтобы общаться по телефону, а в Instagram заглянешь, и сразу видно: кто-то уехал отдыхать, кто-то работает — и ты понимаешь, чем живут твои друзья.

Мария Погребняк: «Если комментарии задевают моих близких, блокирую этого человека»

— В соцсетях я провожу примерно 6–7 часов в день. Это для меня работа: я слежу за своим контентом, веду прямые эфиры, общаюсь со своими подписчиками, заливаю видео, пишу посты…

— Как сражаетесь с хейтерами, с негативными комментариями?

— У меня уже выработался на них иммунитет, я вообще на них не реагирую. Если задевают моих близких, мою семью, я просто блокирую этого человека.

— У вас очень много подписчиков, как вы смогли достичь такого результата?

— Когда я создавала свой аккаунт, я жила в Лондоне, и для меня это был единственный способ наблюдать за жизнью моих подруг. Они выставляли красивые фотографии, я выставляла фотографии, чтобы за моей жизнью тоже могли наблюдать подруги, родители, чтобы знали, чем мы занимаемся в Лондоне…

А потом мне стали писать подписчики, спрашивать, как дела, что у меня происходит. Я стала и с ними делиться. Моя жизнь стала интересной для людей, и у меня стало появляться все больше подписчиков.

Елена Воробей: «Советую своим подписчикам, какие книги читать, какую музыку слушать»

— Вообще в социальных сетях провожу немного времени. Правда, в последнее время приходится посвящать им больше времени, чем обычно. В основном общаюсь со своими подписчиками в Instagram. Не больше двух-трех часов в день.

— Что для вас Instagram — способ приятно провести время или больше работа?

— Это новая информационная платформа для общения и с теми, кто уже знает и любит меня как актрису, и с потенциально новыми зрителями. Способ познакомиться, пообщаться, раскрыться как человек. Мы обмениваемся информацией, в это непростое время самоизоляции советуем друг другу, какие книги читать, какую музыку слушать. Придумываем ролики, ведем онлайн-репортажи…

А вы много времени проводите в соцсетях? Для чего вы их используете?