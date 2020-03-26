«Научиться ценить»: Анна Семенович истосковалась по привычной жизни

В период эпидемии коронавируса многие люди вынуждены отказываться от многих вещей, к которым привыкли. Карантин и отсутствие контактов с внешним миром многих звезд шоу-бизнеса вынуждают изобретать различные способы общения с поклонниками, они ищут, чем занять себя на карантине.

Анна Семенович, например, демонстрирует в личном аккаунте в «Инстаграме» видеосторис своих кулинарных достижений. А в новой публикации певица поностальгировала о том, что ей не хватает привычного общения.

«Уже совсем весна! Как же хочется, чтоб вирус поскорей отступил и мы спокойно смогли гулять по улицам, обниматься и целоваться при встрече, ходить на любимую работу, спокойно пить капучино в кафешке», — написала звезда.

И подчеркнула: «Нам надо научиться ценить все эти приятности жизни!»

Многие подписчики согласились со звездой: привычные действия в жизни, которые были доступны до эпидемии, сейчас превратились в недосягаемые мечты.

«Действительно, счастье в мелочах», «Это точно, такой контраст на этом фоне происходящего, сразу начинаешь ценить некоторые моменты в жизни», «Мне кажется, уже все начинают ценить приятности жизни», — откликнулись некоторые.

Напомним, эпидемия коронавируса заставила многие страны не просто принять карантинные меры, но и ввести административную и уголовную ответственность в случае нарушения режима.