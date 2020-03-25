«Пройдет очень быстро»: Вадим Андреев назвал проблему с коронавирусом раздутой

61-летний актер Вадим Андреев сыграл отца героини Глафиры Тархановой в сериале «Паромщица», который стартует на канале «Россия 1» 30 марта. Портал Teleprogramma.pro позвонил артисту, чтобы узнать у него, почему зрителям стоит обратить внимание на эту премьеру во время домашнего карантина.

«Очень хороший, славный проект. Советую посмотреть. Несмотря на все перипетии, там все закончится хорошо, как и должно заканчиваться в нашей жизни — ответил Андреев и неожиданно добавил. — В коронавирус я не верю, и он пройдет очень быстро. Вернее, быстро пройдет миф о коронавирусе. И заживем мы долго и счастливо».

Актер назвал происходящее вокруг «раздутым психозом». Он отметил, что от гриппа каждый год умирает больше человек, но этого вируса уже никто не боится — привыкли. Мужчина признался, что спокойно летает на съемки по России.

Сейчас, пока съемки и спектакли поставлены на паузу, Андреев планирует кататься на велосипеде в своей деревне, помогать проводить службы в местном храме и просто наслаждаться жизнью. Проблема коронавируса мужчину совсем не волнует — у него нынче другие заботы.

«Когда тебе через пять дней 62 года, больше думаешь уже о вечности. Грешный я. Пытаюсь в царство небесное попасть. Вряд ли пустят, но попытки совершаю. Знаете, сколько я нагрешил? Таких, как я, в ад не пускают, не то что в рай», — иронично отметил Вадим Юрьевич.

Добавим, что актер только недавно прилетел со съемок полнометражного фильма в Мурманской области, где он играет вредного спортивного чиновника.