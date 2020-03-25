«То, что происходит в Москве и вне столицы — совершенно другая жизнь»: актеры о сериале «Паромщица»

30 марта на канале «Россия 1» начнется премьерный показ сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли.

Картина расскажет о молодой семье Титовых, которая возвращаются в родной город Излучинск после учебы в Москве. Главная героиня Надя идет работать биологом в заповедник к своему отцу и узнается, что у того серьезный конфликт с горожанами. Дело в том, что ее отец ограничил доступ в заповедную зону, что совсем не на руку местному паромщику Харитонычу.

Но затем сварливого хозяина переправы убивают, а вина за это по стечению обстоятельств ложиться на Надю. Девушка попадает в тюрьму, и, когда выходит оттуда через шесть лет, от ее жизни не остается и следа: муж нашел другую, сын зовет мачеху мамой, а весь город продолжает ее ненавидеть. По иронии судьбы, героиня устраивается работать паромщицей на судне Харитоныча. Теперь ей предстоит найти истинного убийцу и доказать свою невиновность. А главное — вернуть сына.

В преддверии старта сериала журналисты Teleprogramma.pro позвонили Глафире Тархановой и спросили, почему эту премьеру стоит посмотреть.

«Съемки проходили летом, в середине июля, поэтому в кадре запечатлена прекрасная природа. Будет, на что посмотреть, пока на улице еще нет зелени. Кто соскучился по хорошей погоде, по солнцу, по речке — все это у нас есть. Позитивный такой фон для нынешних событий», — рассказала актриса.

60-летний актер Владимир Стержаков тоже высказал свое мнение, почему стоит посмотреть этот сериал.

«Потому что там играют замечательные актеры. Профессиональные, в отличие от многих фильмов, где люди причисляют себя к актерам, но не имеют образования, соответственно, не имеют на это права. Эти актеры любимы на всем русскоязычном пространстве и играют очень искренне, — отметил артист. — А во-вторых, сюжет, он очень узнаваемый для людей. То, что происходит в Москве, и то, что происходит вне Москвы, — это совершенно другая жизнь».

Добавим, что в сериале играют Александр Ратников, Вадим Андреев, Андрей Фролов, Ирина Чериченко, Андрей Барило, Александр Пашутин и Елена Дудина. Премьера 30 марта в 21:00.