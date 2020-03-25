«Совершенно не скучно»: Валерия рассказала, как идет ее карантин

Хотя не так давно певица нарушила правила изоляции.

В ситуации карантина из-за коронавируса оказались многие – кто-то после посещения стран, в которых бушует пасная инфекция, кто-то – самостоятельно. Знаменитая певица Валерия ограничила свои контакты с внешним миром из-за неспокойной обстановки.

Более того, звезда активно призывала своих подписчиков в Инстаграме последовать ее примеру. В своей новой публикации в соцсети артистка сообщила, что сидеть дома ей нравится.

«Вот совершенно не скучно дома, успеть бы все дела переделать. Мечтала книг много прочитать, но что — то не получается. — только поздно вечером удается взять чтение в руки», — рассказала звезда.

При этом Валерия подчеркнула, что для своих поклонников она готовит «что-то интересное».

Однако певица не все дни напролет сидит взаперти. На днях она сообщила, что вынуждена нарушить правила карантина и выехала по делам. За это некоторые фолловеры обрушились на звезду с критикой.