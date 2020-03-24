Лещенко и его жену госпитализировали с подозрением на коронавирус

Народный артист России Лев Лещенко и его супруга Ирина доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. По неподтвержденным пока данным, несколько дней назад 78-летний исполнитель почувствовал себя плохо и поспешил обратиться ко врачам. Те предварительно диагностировали у всенародного любимца двустороннее воспаление легких, а затем порекомендовали обратиться к профильным специалистам, чтобы провести тест на коронавирус.

Telegram-каналу LifeShot концертный директор Лещенко Олег Дмитриев пояснил, что в больницу Лев Валерьянович приехал сам, поскольку не смог вызвать медиков на дом. Какой окончательный диагноз озвучат артисту врачи, станет известно только через три дня.

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«Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали ему в Коммунарку, лег на обследование, попросился. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня», — пояснил официальный представитель.

По данным на 24 марта в России официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших увеличилось на 57 человек в 14 регионах страны.