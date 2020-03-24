«Совсем без мозгов»: Миро жестко раскритиковала Джигана за домашнюю вечеринку

Лена Миро в свойственной для себя жесткой манере раскритиковала Джигана за организацию домашней вечеринки. Пару дней назад рэпер вместе с четырьмя детьми и женой прилетел из Майами в Москву после пары месяцев пребывания за рубежом. Практически сразу супруга Устименко Оксана Самойлова заявила, что намерена находиться на карантине по коронавирусу. Джиган же к словам возлюбленной не прислушался и буквально в тот же день позвал к себе домой людей. Причем одна из приглашенных была испанкой и как две капли воды была похожа на Самойлову.

Опрометчивый поступок музыканта не укрылся от зорких глаз Миро. Та поспешила подметить, что, судя по всему, ни Джигана, ни его товарищей не заботит собственное здоровье и самочувствие окружающих, раз они позволяют себе нарушать общественный режим. Более того, Лена не исключила, что Джиган уже мог заразиться еще в Америке, но симптомы болезни у него не проявились благодаря молодости и крепости духа.

«Пойти в гости — нельзя! Позвать к себе гостей — нельзя! Вообще ничего нельзя, кроме как выйти из дома за едой, лекарствами и медицинской помощью. А у нас можно все! Лично мне невооруженным глазом видно, что вся эта публика — совсем без мозгов, включая самого Джигана», — отчеканила она.

Стоит отметить, что большинство представителей отечественной эстрады проявили сознательность и по доброй воле ушли на карантин. В свободное от работы время многие вспомнили о домашних делах, хобби и желаниях. Так, Ирина Дубцова, например, вновь начала готовить, сын Валерии Архип Глушко вернулся к медитациям, а Кети Топурия проводит время с дочкой.