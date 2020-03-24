Джиган вернулся к тренировкам спустя две недели после скандала со своим участием. Напомним, в начале марта рэпер оказался в реабилитационном центре для наркозависимых. С тех пор многодетный отец практически не прибегал к полноценным физическим занятиям, ограничиваясь лишь гантелями. Поклонники семьи Устименко и Самойловой тогда писали, что от безделия молодой отец набрал лишний вес.

На днях же модель и музыкант вернулись в Москву. Оксана сразу же приступила к решению бытовых вопросов: разобрала многочисленные чемоданы, коих было больше десятка, а также убрала елку при помощи дочерей. Джиган же сначала наведался в стрелковый клуб, чем немало удивил фолловеров, а затем вспомнил о существовании боксерской груши.

Видео тренировки Устименко обнародовал в личном профиле в Instagram. На опубликованных кадрах видно, как Джиган целеустремленно бьет грушу в надежде избавиться от лишних килограммов и заново нарастить мощные бицепсы.

Подбадривают своего любимца и комментирующие. «Молодчик», «Сильнее давай», «Возвращайся к нормальной жизни, бро», — пишут они ему. Нашлись, впрочем, и те, кто к происходящему относится скептично. «Имитация бурной деятельности», «С сигаретой в зубах эффектнее было бы», «Удар-то совсем слабенький», — не стесняются критиковать они.