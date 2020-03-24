«Мы были как семья»: Юлия Михалкова вспомнила отношения с мужчинами из «Уральских пельменей»

Актриса Юлия Михалкова, экс-звезда культового юмористического шоу «Уральские пельмени», в личном микроблоге в Instagram поспешила опровергнуть слухи, по которым она покинула проект. Одной из причин якобы стало то, что она не нашла себе там мужчину. Актриса подчеркнула, что с момента основания коллектива с парнями-коллегами у нее складывались лишь рабочие отношения – она видела в каждом из мужчин только друга, товарища или наставника.

«Мы были как семья, как банда юмористов. И другими глазами на них никогда не смотрела, — написала с своем «Инстаграме» звезда. – «Вообще, у меня железное правило, которому я всегда следую неукоснительно: не смешивать личную жизнь и работу».

Актриса научилась на ошибках друзей и знакомых: если возникает служебный роман, то страдают в итоге не только любовные, но и рабочие отношения.

Напомним, Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» в прошлом году. Ее коллеги по проекту рассказывали, что условия контракта, на которых настаивала девушка, оказались очень неожиданными для всех.