Юлия Михалкова подчеркнула фигуру платьем необычного цвета

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова порадовала своих подписчиков в Instagram новым фото в вечернем платье.

Наряд великолепно подчеркивал стройную фигуру звезды, делая акцент на талии за счет расшитого бисером пояса. Диагональные линии платья придавали образу дополнительную женственность.

Именно такие модели рекомендовал выбирать модницам стилист Александр Рогов, если они желают скрыть недостатки.

Впрочем, главной фишкой платья оказался его необычный цвет, который в колористической системе носит красивое название «горько-сладкий».

Отметим также, что в руках у Юлии Михалковой оказалась трендовая сумочка-портфель.

Как рассказал Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин, такие аксессуары в настоящий момент стали мегаактуальными. Кроме того, в тренде сумки-баулы, хобо и плетеные, об этом мы писали ранее.