Свидание через окно: Игорь Верник с сыном навестили 95-летнего родственника

Пока новости о распространении коронавируса продолжают тревожить общественность, отечественные звезды шоу-бизнеса призывают в Инстаграме изолировать своих престарелых родственников, близких и знакомых, чтобы опасный COVID-19 не добрался до них. К примеру, Юлия Высоцкая в своем аккаунте привлекла подписчиков к этой теме. А вот ее коллега, артист Игорь Верник с сыном уже соблюдают правила безопасности при общении со своим престарелым родственником.

В сторис своего Инстаграма знаменитый телеведущий показал видеокадры общения своего сына с дедушкой, Эмилем Верником.

«Свидание через стекло», — подписал артист свои видео.

На них внук общается с дедушкой по громкой связи, при этом 95-летний Эмиль Григорьевич сидит дома у окна, а его внук Гриша стоит на улице. Дедушка порадовался гостям и поблагодарил их за то, что навестили:

«Я, правда, станцевать должен был, но сейчас уже не буду», — пошутил народный артист России.

Известно, что путь передачи инфекции – воздушно-капельный, и наибольшую опасность зараза представляет для населения из группы риска – пожилых, больных сахарным диабетом и людей со сниженным иммунитетом. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет к самоизоляции.