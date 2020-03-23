«Увезли с полицией»: Пригожин рассказал, как его мама чуть не заразилась коронавирусом

Кроме того, несколько человек из его окружения действительно подцепили заразу.

Продюсер Иосиф Пригожин в настоящее время находится на карантине, приняв такое решение самостоятельно. Он уверен, что к коронавирусу нужно отнестись со всей мерой ответственности. Увы, но даже в его окружении далеко не все восприняли болезнь серьезно.

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Как признался продюсер изданию «Вечерняя Москва», несколько его знакомых, уже почувствовав себя плохо, продолжали контактировать с людьми, скрывая свое состояние. Мало того, больной коронавирусом обнаружился рядом с его близкой родственницей.

«У нашей мамы в подъезде нашли бабку. Я хотел бы назвать ее «женщиной 73 лет», но не могу. Этот безответственный человек приехал из Европы, навестил всех родственников и знакомых. Она загадила весь подъезд своим присутствием, а потом ее увезли с полицией на «скорой»», — шокировал он информацией.

Женщина достаточно долго скрывала свое состояние, лечась самостоятельно дома. В итоге у нее критически поднялась температура и развилось двустороннее воспаление легких. Подозрения на коронавирус подтвердились.

Пригожин уверен, что подобное безответственное поведение не должно оставаться безнаказанным. Он считает, что китайцы показали всему миру, как нужно действовать во время эпидемии – жестко держа ситуацию под контролем, закрыв границы, построив специальные больницы, консолидировавшись в единой проблеме.