«Любить себя важно! Особенно голышом»: Летучая взволновала поклонников снимком в бикини

Елена Летучая призналась, что в последнее время впервые за несколько лет позволила себе сделать передышку и заняться собой.

«Такое спокойствие и погружение в себя и только свою Жизнь, свои Желания я не испытывала лет 10. Нет, я не бездельничаю, я успеваю и работать, но у меня вдруг появилось полноценное время и на себя! То, что я старалась ухватить между съемками и бизнес-встречами, вдруг полноценно вошло в расписание каждого дня! И хочется это время оставить только лишь себе», — описала ведущая свои ощущения в личном блоге.

Высказывание она решила проиллюстрировать соблазнительным снимком в ярко-желтом купальнике, немало взволновав этим кадром армию своих поклонников.

«Господи, только что съела 10 блинов со сгущенкой, а тут красотка в купальнике», «Сейчас многие позавидуют такому телу! И фигурка, и изгибы, и атласная кожа. Я бы под такими фото еще бы возраст подписывала, чтоб вообще попадали от зависти», — прокомментировали снимок подписчики Елены.

Не обошлось и без хейтеров. «По вашему инстаграму можно сделать вывод, что вы любите себя голышом. Конечно, в этом ничего такого, но говорит о вас…» — написала Летучей одна из подписчиц.

«Любить себя важно! Особенно голышом, а потом уже в обертке», — ответила ей ведущая.