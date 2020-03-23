«Плохой блогер»: Дакота похвасталась, что у нее все отлично

Певица призналась, что когда у нее все отлично, то ей даже писать не о чем.

Знаменитая исполнительница Рита Дакота, отметившая недавно свой 30-летний юбилей, в личном микроблоге в «Инстаграме» сообщила подписчикам, что из нее не очень-то в последнее время получается хороший автор.

«Я очень плохой блогер. Че-то мне так сильно хорошо, никакие посты не пишутся. Про коронавирус читать не охота, про музыку писать не охота (пусть она скажет сама за себя), в личной жизни все отлично», — сослалась на причину творческого кризиса певица.

Дакота спросила у фолловеров, о чем бы те хотели почитать у нее публикации. Многие подписчики уже откликнулись на просьбу и начали задавать вопросы певице. Большинству не терпится узнать про личную жизнь девушки:

«Расскажите про знакомство с Федом. Сколько вы уже вместе? Ну хотя бы вкратце», «Про знакомство с Федей))», «Историю любви с Федом» — эти и подобные вопросы можно прочитать под публикацией.

То, что у Дакоты новая любовь, она сама признавалась еще в начале этого года. Кто именно стал ее избранником, девушка держит в тайне. Напомним, с Владом Соколовским, с которым у певицы есть общая дочь Мия, девушка развелась еще в 2018 году.