«Я больше не верю в «навсегда»: Дакота ответила на множащиеся слухи о личной жизни

29-летняя Рита Дакота ответила на многочисленные слухи, появившиеся в прессе несколько дней назад после обнародования снимков с новым мужчиной певицы. Исполнительница развелась с супругом и отцом дочери Мии Владом Соколовским в августе 2018 года.

С тех пор отношения между бывшими партнерами были достаточно напряженными – Рита признавалась, что ей очень тяжело пережить измену певца. Недавно же Дакоту заметили в объятиях нового мужчины на Бали.

На личной странице в Instagram Дакота призналась, что смогла вновь влюбиться и чувствует себя очень счастливой. Однако ее радость от происходящего омрачают поступки Соколовского – тот недавно посвятил песню экс-супруге. Рита подчеркнула – несмотря на многочисленные ожидания фанатов и попытку Влада о чем-то сказать ей, воссоединиться им не удастся.

«Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни, особенно сейчас, когда это неправда. С Владом мы не в самом лучшем отрезке нашего общения, но я верю, что однажды мы таки научимся друг друга поддерживать, беречь и уважать. Пока сложно, но мы оба стараемся», — пояснила она.

Дакота также акцентировала внимание, что ни в каком обмане не участвует и с Соколовским совместного отдыха не организовывает. Она позволила бывшему мужу общаться с Мией, но сделала это исключительно ради дочери. Что же касается отношений, то Дакота больше не верит в то, что можно встретить своего человека раз и навсегда, но хотела бы сохранить любовь как можно дольше.

«Я больше не верю в «навсегда», но верю, что это может продлиться максимально долго и принести нам обоим много радости, ресурса, красоты и вдохновения», — завершила она.