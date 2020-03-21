«Все сидят по домам из-за COVID-19»: Роза Сябитова не принимает гостей из-за коронавируса

Телеведущая нашла свои плюсы даже в самом негативном событии.

Телеведущая Роза Сябитова не смогла пройти мимо эпидемии коронавируса, которая уже не первый месяц доставляет лишь проблемы людям этом планеты. Артистка выложила в своем официальном аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала о том, как пандемия COVID-19 повлияла на ее жизнь.

«Как хорошо в субботу отдыхать дома, когда можно не ждать незваных гостей: с утра до вечера сидеть в пижаме, смотреть любимые фильмы и не готовить 501 блюдо, — потому что все сидят по домам из-за COVID-19» — поделилась эмоциями о своем выходном дне Роза.

Напоследок Сябитова поинтересовалась у своих подписчиков, любят ли они незваных гостей. Многие как и телеведущая оказались морально не готовы к внезапным визитам друзей, хотя некоторые из подписчиков заметили, что незваных гостей просто не бывает.