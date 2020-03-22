«Не научилась ценить»: подруга Влада Кадони сообщила, что они расстались

Накануне бывшая участница главной телестройки страны «Дом-2» Ксения Шаповал в личном аккаунте в Инстаграме поделилась с подписчиками печальной новостью: они с Владом Кадони расстались. Девушка призналась, что разрыв произошел по ее вине.

«Я, к сожалению, к своим 25 годам так и не научилась ценить по-настоящему близких и дорогих мне людей, — написала девушка. И подчеркнула: «Я благодарна судьбе, что свела меня с таким человеком, у которого за недолгое время я много чему научилась».

Однако, что именно произошло между влюбленными, девушка не уточнила. Шаповал поспешила заверить фолловеров, что чувства между ней и ведущим «Дома-2» были настоящими и искренними, а не ради хайпа, как кто-то мог бы подумать. И призналась, что когда шла на проект в качестве участницы, даже не предполагала, что может понравиться Владу.

Сам Кадони никак не прокомментировал расставание. Вместе пара начала строить любовь в феврале этого года. Более того, 33-летний телеведущий и 25-летняя экс-участница телепроекта даже планировали свадьбу.