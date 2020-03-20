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Выпивать и заниматься любовью: Семенович выяснила, чем ее подписчики будут заниматься в изоляции

Певица провела собственное исследование в личном Инстаграм-аккаунте.

Выпивать и заниматься любовью: Семенович выяснила, чем ее подписчики будут заниматься в изоляции
Певица Анна Семенович. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Все больше людей из-за коронавируса стремятся избегать людных мест и добровольно изолируются в своих домах. Известная певица Анна Семенович захотела выяснить, чем же закончится такое заточение в четырех стенах у ее подписчиков.

Анна Семенович провела опрос. Фото: Instagram.com/stories/ann_semenovich

Для этого она разместила опрос в сторис, где предложила фолловерам выбрать из вариантов беременность, алкоголизм, дополнительные 10 кг к весу, развод. Позже артистка озвучила, каковы итоги ее опроса.

«Алкоголизм на первом месте, второе беременность. То есть все будут выпивать и заниматься любовью. Прекрасный, прекрасный карантин. Может быть, так решили побороться с демографическим кризисом? Запереть нас на домашку, чтобы мы все забеременели», — посмеялась Семенович.

Именно веселый нрав помогает артистке не унывать даже в непростых условиях карантина — он оставил певицу без работы: ряд концертов по России,  а также гастроли в Казахстане пришлось отменить. Более того, Семенович призналась, что потеряла много денег, потому что в последний момент из-за коронавируса у нее сорвался крупный  рекламный контракт.

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