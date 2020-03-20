«Немного всплакнула»: Семенович сообщила, что потеряла крупную сумму денег из-за коронавируса

Певица пытается не унывать и признается, что у нее это получается.

Пандемия коронавируса оставила многих отечественных музыкантов и артистов без работы – концерты, спектакли и мероприятия практически по всей стране отменены. У Анны Семенович сорвался тур в Казахстане – она вместе с Митей Фоминым должна была выступить в нескольких городах республики.

Но это еще не все неприятности, которые приключились со знаменитостью. Она сообщила в личном аккаунте в Инстаграм, что из-за коронавируса крупный рекламный контракт с ней заморозили.

«Я потеряла крупную сумму денег, на которую очень рассчитывала, и хотела вложить эти деньги в бизнес. Моему расстройству не было предела, сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула», — призналась певица.

О какой именно сумме денег идет речь, звезда не сообщила. Однако, по ее признанию, она быстро успокоилась и отвлеклась на домашние хлопоты.