«Ничего не произошло! Вообще!»: жена Панкратова-Черного успокоила поклонников актера

Супруга 70-летнего актера Александра Панкратова-Черного опровергла травму актера. Напомним, 20 марта сразу несколько СМИ сообщили, что знаменитый мужчина упал на пол во время съемок очередного проекта. С болью в груди артист якобы обратился к столичным медикам.

Юлия Монахова, супруга актера, факт падения в разговоре с порталом Teleprogramma.pro опровергла. Она пояснила, что ее муж действительно был в Первой градской больнице, но заглядывал он туда не из-за болей, а чтобы встретиться с друзьями-врачами.

«Ну какой бред! У него там друзья работают самые ближайшие! Мы с ним регулярно заходим туда по разным причинам. Ничего не произошло! Вообще! Нет, он может, конечно позвонить и сказать: «Коленка заболела». Они ему ответят: «Заходи, посмотрим». Мы часто там бываем, и каждый раз всплывает такая информация», — растолковала она.

Отметила Юлия также и тот факт, что, как и у многих актеров, у Панкратова-Черного отменились многие съемки из-за коронавируса. Сам артист из-за этого старается не расстраиваться и предпочел сконцентрироваться на написании книги.