«Работники культуры живут в нищете»: Панкратов-Черный рассказал о своей пенсии

Актер Александр Панкратов-Черный в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии.

«Я — народный артист России. Моя пенсия 14 тысяч 860 рублей. Господин Собянин добавил московским народным артистам по 30 тысяч. Так что у меня 44 тысячи пенсия. Благодаря Собянину. Спасибо ему за это. Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем». Александр Панкратов-Черный

Как добавил актер, много денег уходит за оплату за квартиру.

«И что остается? Это просто грабеж. Говорят кругом — поднять культуру. Работники культуры в нищете живут. Представляете, что в провинции с артистами происходит. Зарплаты по 9–11 тысяч рублей. Ну это ведь кошмар. А семья? А дети?

Разговариваю с ведущим артистом театра Суздаля. Как, спрашиваю, живешь. Он говорит: «Хорошо». Зарплата 9 тысяч. Но, говорит, у меня огород. Картошку он высаживает, огурцы, помидоры. Денег, говорит, хватает. И это говорит ведущий артист театра. А если бы не было огорода? Это с ума сойти. При таких ценах в магазинах — это смешно и грустно», — заметил актер.

Вспомнил Александр Панкратов-Черный и забавный эпизод, связанный с пенсией. Однажды он приехал в Санкт-Петербург и предложил поднять тост за хорошие пенсии народным артистам. Его, как он выразился, подняли на смех. В городе на Неве нет надбавки в 30 тысяч народным и заслуженным артистам.

«Они по 14 тысяч получают. Мне было даже неловко перед петербуржцами. Мы, кстати, сейчас в Германии на гастролях. Радуемся, что хоть что-то заработаем», — подытожил народный артист.