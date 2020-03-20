Прошла любовь: Лана Дель Рей рассталась со своим кавалером

Певице Лане Дель Рей упорно не везет в любви. Как стало известно изданию The New York Times, отношения звезды и полицейского Шона Ларкина подошли к концу, молодые люди были вместе всего шесть месяцев. Как рассказал Шон журналистам, напряженный график стал причиной расставания, никаких недомолвок или негатива по отношению друг к другу у бывших возлюбленных нет и они постараются остаться друзьями.

Также Ларкин разоткровенничался и поведал представителям прессы несколько подробностей. По словам Шона, он влюбился в Лану с первого взгляда. Также он поделился предпочтениями певицы в плане досуга, в Талсе они развлекались вместе с друзьями Ларкина из правоохранительных органов, устраивали званые ужины и вечеринки. В этом плане Дель Рей совсем не похожа на высокомерную звезду и любит простые развлечения.

Лана расставание не комментирует, но уже удалила все фотографии Шона из своего Instagram-аккаунта.