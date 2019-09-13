Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде снялись в одном клипе

В Сети появился клип на новую песню Don’t Call Me Angel («Не зови меня ангелом»). Песню исполнили сразу три звезды поп-сцены — Майли Сайрус, Лана Дель Рей и Ариана Гранде. Они же выступили героинями клипа.

В видео, по стилистике напоминающем боевик, все три певицы появляются с «ангельскими» крыльями. При этом Майли Сайрус боксирует на ринге, Лана Дель Рей показывает чудеса меткости, бросая ножи, а Ариана Гранде с крыши следит за пролетающими вертолетами.

Постановщиком клипа стала Ханна Люкс Дэвис — она уже снимала несколько клипов для Арианы Гранде, Никки Минаж, Пэрис Хилтон, Снуп Догга, Дэвида Гетто и других исполнителей.

Don’t Call Me Angel станет саундтреком к фильму «Ангелы Чарли» — римейку известной картины о девушках-шпионках. Главные роли в нем достались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинске.