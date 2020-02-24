«Мы всегда будем родными друг другу»: Прилучный высказался о разводе с Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце два года назад находились на грани расставания. Тогда они временно разъехались, что помогло им вскоре помириться. Однако 24 февраля супруги неожиданно объявили, что решили развестись. Избранница звезды «Мажора» сообщила, что долгое не прислушивалась к собственному внутреннему голосу. Она отметила, что по-прежнему любит мужа, но их отношения потерпели полное фиаско.

Вскоре высказался о случившемся и сам Прилучный. Он подтвердил, что они расстаются по обоюдному согласию.

«Красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать», — пояснил актер. «Мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!» — добавил он.

Поклонники не стали скрывать, что эта новость их опечалила. Некоторые даже не смогли сдержать слез. «Нет, пусть это будет неправда», «Очень жаль! Думаю, пожалеешь в будущем, что расстались», «Очень жаль… хотя и так все было понятно», «Худшая новость утра», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у супругов подрастают дети — Тимофею семь лет, а Мие 3 марта исполнится четыре года. Прилучный души не чает в детях. Ранее он заверял, что хочет еще наследников, но Муцениеце решила уделить внимание карьере. Она отмечала, что мужу нравится, когда она сидит дома, но ей хочется тоже себя показать. Последние годы они жили мирно, вместе отдыхая за границей. Лишь изредка появлялись слухи, что актер поднимает руку на возлюбленную, но эта информация так и не была подтверждена.