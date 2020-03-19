Хит в Сети: Энтони Хопкинс сыграл для кота на пианино

Менее чем за сутки клип собрал почти три миллиона просмотров.

Актер Энтони Хопкинс знает, как отвлечь людей и братьев наших меньших от эпидемии коронавируса. В минувшую среду, 18 марта, артист выложил в свой личный аккаунт в Facebook невероятно милый видеоролик, на котором он на играет на пианино, а на коленях у него сидит довольный кот и наслаждается музыкой. Менее чем за сутки этот ролик собрал почти три миллиона просмотров.

Хопкинс написал под своим видео, что кот (по кличке Нибло) внимательно наблюдает за здоровьем актера, а взамен требует развлечений. Комментаторы по достоинству оценили музыкальный талант актера, а также фотогеничность кота. Немногие знают, но артист не только хорошо разбирается в музыке, но также и сам ее пишет для фортепиано и скрипки с оркестром.

Оценить кота и музыку актера можно здесь. Видеороликом поделились более 60 тысяч человек.