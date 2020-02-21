Тренер чемпиона: Энтони Хопкинс снимется в фильме про Майка Тайсона

Энтони Хопкинс попробует себя в необычной роли. Как сообщает издание Deadline, актер примерит на себя образ Каса ДʼАмато, легендарного тренера по боксу, учениками которого в свое время были такие знаменитости, как Флойд Паттерсон, Хосе Торреса и даже всемирно известный Майк Тайсон. Жанр картины, у которой пока нет официального названия, будет, как несложно догадаться, спортивной драмой.

Фильм расскажет историю жизни ДʼАмато, сурового тренера, который по неизвестным причинам становится идеальным примером для подражания для молодого бунтаря Тайсона. Кстати, исполнитель роли боксера-легенды пока хранится в секрете, ходят слухи, что режиссер все еще ищет идеального кандидата на эту роль.

Режиссером и одновременно сценаристом новой картины стал Ник Кассаветис, известный по проектам «Альфа Дог» и «Дневник памяти», а сюжет частично использует книгу самого Майка Тайсона «Майк Тайсон: деньги, миф и предательство».

Как рассказал режиссер, он всегда мечтал поработать над подобной картиной, а уж Энтони Хопкинс в главной роли — это поистине редкий шанс, который выпадает раз в жизни. Также выяснилось, что Майк Тайсон — это любимый герой Кассаветиса.

Начало съемок запланировано на май 2020 года.