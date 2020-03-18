«Ничего страшного не происходит»: Розенбаум оценил ситуацию с коронавирусом

Радио «Комсомольская правда» спросило у знаменитого барда Александра Розенбаума, как людям вести себя в «коронавирусную» эпоху. Мнение музыканта особенно ценно, так как всем известно, что он имеет медицинское образование и долгое время работал врачом скорой помощи. Однако доктор заверил, что в нынешней ситуации нужны такие же меры, как при обычных ОРВИ.

«Мыть руки, избегать скученности в закрытых помещениях, а, в остальном жить нормально, с личной гигиеной и ничего более, — посоветовал 68-летний артист, опираясь на свой опыт. — Когда были эпидемии гриппа обычные, задержки скорой помощи были по 8–10 часов — было много больных и достаточное количество тяжелых больных. И так же люди умирали, но никто не делал из этого пандемию. Я не собираюсь оспаривать мнение ведущих специалистов-эпидемиологов планеты Земля, но панику пресекать надо в корне. Ничего страшного, сверхъестественного, на мой взгляд, не происходит».

Журналисты спросили у музыканта, какие его песни стоит послушать, чтобы отвлечься от паники. Розенбаум посоветовал свой старый одесский цикл, вспомнив песню «Барахолка».

«Меньше ходите на барахолки: там много народу и много заразы», — подытожил он.

Добавим, что в России за минувшие сутки было зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся выросло со 114 до 147. Выздоровели 5 человек.