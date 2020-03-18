«Хороший совет»: Пугачева оценила новые футболки с «актуальным» принтом от Игоря Гуляева

Коронавирус стал главной темой последних месяцев. Известный дизайнер решил быть в тренде и выпустил одежду с актуальной надписью.

В начале 2020 года коронавирус Covid-19 стал стремительно распространяться. Всего за два месяца ситуация дошла до того, что во многих странах Европы введен аварийный режим. Одни скупают продукты в магазинах, другие пытаются шутить, чтобы разрядить обстановку. Звезды просят не поддаваться панике, а просто соблюдать меры гигиены и не выходить на улицу без веской причины.

Даже дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина знают, как себя предостеречь от коронавируса. Лиза и Гарри на днях рассказали, что пьют горячий чай, а также тщательно моют руки. А Примадонна показала новые футболки с принтом своего друга-дизайнера Игоря Гуляева. На них значится надпись «Сиди дома, не гуляй». Певице понравилось такое креативное решение, а самое главное — актуальное.

«Хороший совет от Игоря Гуляева, актуальный принт», — написала она.

Многим поклонникам тоже пришлись по вкусу новые работы дизайнера. Некоторые захотели, чтобы сама Алла Борисовна примерила такую футболку. «Покажись, наша красотка», «Да, как всегда у Игоря актуально!», «Гениально. Игорь как всегда, очень креативный», «Было бы интереснее, если бы вы себя в такой футболке опубликовали», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, оценила принт от Гуляева и певица Алсу. «Супер! Хочууууу!», — заявила она.

Напомним, что в последнее время Алла Борисовна не появляется на публике. Она пропустила шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце и не стала устраивать праздник желтых цветов.