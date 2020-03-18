«Черную вдову» и еще две майские премьеры отложили из-за коронавируса

Новые даты выхода картин в кинотеатрах пока не названы.

Компания Disney решила перенести премьеру нового боевика Marvel «Черная вдова», которая была запланирована на 1 мая.

В то время, когда многие весенние релизы уже были отодвинуты на вторую половину года из-за ситуации с коронавирусом, супергеройская картина про русскую шпионку продолжала твердо «стоять» на своем месте в календаре.

Очевидно, киношники надеялись, что к маю люди вернутся в кинотеатры. Но коммерческий интерес, скорее всего, пересилил позитивный настой. Disney не может позволить, чтобы такой важный фильм провалился в прокате из-за внешних причин.

17 марта компания отложила премьеры майских фильмов: «Черная вдова», «История Дэвида Копперфилда» и «Женщина в окне». Об этом сообщает кинопортал Screen Rant, отмечая, что новые даты релиза названных картин будут объявлены позже.

Напомним, что премьеры и съемки других проектов Marvel тоже отложены, что особенно проблематично для киновселенной, которую уже больше десяти лет создает эта студия. В выстраиваемой ими истории одни картины постоянно оставляют «пасхалки» и намеки на другие.

Если порядок их выхода нарушится, то все чудо этого новаторского подхода к созданию кино рухнет. Не говоря уже о прибыли компании.