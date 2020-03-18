«Лимонов – глыба»: Собчак высказалась о безвременно ушедшем Лимонове

Накануне известие о том, что Эдуард Лимонов ушел из жизни, потрясло многих его соратников, коллег, людей, которым довелось знать Эдуарда Вениаминовича. В личном аккаунте в Инстаграм телеведущая Ксения Собчак посвятила памяти писателя, политика, общественного деятеля публикацию.

«Мне вот никогда не было важно, «за красных» или «за белых» мой герой. Но всегда важно — он в «крупную клетку» или нет. Эдуард Лимонов — глыба. Как не относись. Когда вокруг песок и щебень, это особенно очевидно … RIP», — написала Собчак.

При этом в своем посте она разместила отрывок из интервью, которое она взяла у Лимонова еще во время своей работы на телеканале «Дождь». В этом эпизоде ярко проявились его взгляды и убеждения.

больше по теме Собчак иронично ответила на нападки Лимонова Телеведущая прокомментировала резкий выпад литератора в свой адрес, который тот позволил себе в интервью Юрию Дудю.

Кстати, при жизни Лимонов был невысокого мнения о Ксении Собчак. Его задел ее подарок, который она преподнесла после того самого интервью – книгу Максима Горького. Об этом Эдуард Вениаминович рассказывал в диалоге с Юрием Дудем. Оскорбило литератора то, что сама Собчак не считает Горького писателем, и Лимонов, рассказывая это Дудю, не стеснялся в выражениях про журналистку.