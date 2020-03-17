На 78-м году жизни скончался Эдуард Лимонов

По поступившей информации, во вторник, 17 марта из жизни ушел писатель, поэт и российский политический деятель Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет. О произошедшем рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Уточняется, что Эдуард Вениаминович скончался из-за осложнений после операции. По данным Telegram-канале Mash, в последнее время политик болел. Также говорится, что Лимонов перенес сразу две операции. У него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление.

К слову, сам Шаргунов причину смерти поэта называть не стал. При этом политик заверил, что вел переписку с Эдуардом Вениаминовичем после его госпитализации. Он до последней минуты оставался в ясном и здравом уме, говорит депутат.

Еще 22 февраля писатель отпраздновал свой день рождения. А уже спустя месяц, его не стало. Напомним, что Эдуард Лимонов является автором таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время».

Еще при жизни в одном из недавних интервью публицист ответил на вопрос о том, почему он выпустил пятую «Книгу мертвых», проявив такой интерес к некрологам. Сам Лимонов заверил, что только со смертью человек становится понятен.