Без макияжа, но с букетом: объявившая о разводе Муцениеце позировала с цветами

Соведущая Дмитрия Нагиева в проекте «Голос. Дети» на Первом канале не осталась без сюрприза на 8 марта.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в феврале актриса из фильма Игоря Зайцева «Тобол» поделилась с подписчиками самым личным. 31-летняя Агата Муцениеце подтвердила информацию о том, что она в ближайшее время предстанет в новом для себя статусе — разведенной женщины с двумя детьми. От Павла Прилучного, с которым знаменитость познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа», она родила сына Тимофея и дочь Мию. Не так давно Агата рассказывала в интервью, что муж убеждает ее родить третьего малыша. Однако сама Муцениеце говорила о том, что она пока не готова становиться многодетной мамой. Судя по всему, мечтам Павла так и не суждено сбыться.

Несмотря на развод, экс-супруги намерены сохранить дружеские отношения ради общих наследников. Кроме того, у пары нет друг к другу никаких претензий. Актриса и вовсе заявила, что все еще испытывает чувства к Павлу.

«Женщина, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак!! Люблю его — Да! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви», — отметила Агата.

К слову, объявившая о разводе Муцениеце не осталась без сюрприза на Международный женский день. В Stories экс-возлюбленная Прилучного опубликовала свежий снимок, представ на селфи без косметики, но с букетом. Примечательно, что Агата не стала распространяться о том, кто именно подарил ей цветы на 8 Марта.