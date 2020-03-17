«Немного не по себе»: Регина Тодоренко рассказала, чем займется на карантине

Знаменитая телеведущая и супруга Влада Топалова Региона Тодоренко в личном Инстаграм-аккаунте поделилась своими размышлениями на фоне пандемии коронавируса. Она призналась, что готова поддаться всеобщей истерии и тоже бежать запасаться продуктами, как это делают жители Соединенных Штатов.

От происходящего звезда старается не падать духом и продолжает вместе с командой снимать выпуски своих шоу. Кроме того, она убеждена, что в любой истории есть обратная сторона

«Мне становится немного не по себе. Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра», — рассказала, чем займется в изоляции, Тодоренко.

В настоящее время в Москве отменены все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Театры и кино ограничили показы спектаклей и сеансов. Звезды вынуждены отменять свои концерты не только за рубежом, но и по стране.