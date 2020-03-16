Коронавирус атакует: Большой театр отменил все спектакли

Театр имени Вахтангова также решил взять перерыв, а иностранным гражданам больше нельзя посещать учреждения культуры.

Всего за сутки Россия вступила в активную фазу борьбы с коронавирусом. Кинотеатрам по всей стране рекомендуют ввести особые меры, чтобы избежать распространения эпидемии.

Перерывы между сеансами увеличатся до 30 минут, зато сотрудники смогут тщательнее проводить уборку и дезинфекцию зрительских залов. Также кассиры будут стараться сделать так, чтобы между каждым зрителем в зале оставались пустые места. Кроме того, в стране ввели бессрочный запрет на проведение международных спортивных мероприятий, а в Москве запрещены все массовые уличные мероприятия.

Причиной для таких строгих мер стал резкий рост числа заболевших. Если в воскресенье было 63 заболевших короновирусом в России, то в понедельник, 16 марта, уже 93.

На этом ограничительные меры не остановились, Минкульт ввел временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами, а также все спектакли на сценических площадках Театра имени Вахтангова отменяются с 17 марта. Ну и напоследок, Большой театр отменяет все спектакли и гастроли. Надеемся, что подобные меры смогут предотвратить распространение болезни.