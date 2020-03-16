«В самолете в масках пенсионеры и я»: Мария Миронова рассказала о ситуации в Шереметьево

16 марта актрисе Марии Мироновой пришлось лететь из Москвы в Мурманск. 46-летняя артистка рассказала поклонникам в Instagram, что не хотела пользоваться аэропортом, так как нахождение там, по ее мнению, — самое неприятное времяпровождение на сегодняшний день.

Причина этому — паника из-за коронавируса. Звезда кино призналась, что подверглась «панической атаке», которая захлестнула общество, но смирилась и отправилась в путь.

По дороге актриса рассказала, какова ситуация в московском аэропорту.

«В Шереметьево очень тихо и спокойно, в масках достаточно мало народу, сотрудники ВИП спокойны и улыбчивы, стюардессы тоже, много народу с малыми детьми. В самолете в масках пенсионеры и я в очереди в туалет, чтобы в очередной раз помыть и продезинфицировать руки, как самые послушные», — пишет Миронова в своем микроблоге.

Единственным, что омрачило путешествие актрисы, была турбулентность.

Мария призвала своих подписчиков не поддаваться панике и отметила, что такой шумихи в СМИ не было ни о СПИДе, ни о любом серьезном заболевании, статистически гораздо более опасном, чем коронавирус. Тем не менее артистка надеется, что не заразится, так как у нее дома остался маленький ребенок. Напомним, в сентябре 2019 года у нее родился сын от четвертого мужа.