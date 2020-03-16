«Зачем останавливать жизнь?»: Салтыкова высказалась против отмены концертов из-за вируса

Певица не считает, что опасность настолько серьезная, как о ней говорят.

По всей России из-за коронавируса один за другим отменяются концерты звезд шоу-бизнеса и другие массовые мероприятия. Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у артистов, правильное ли это решение.

Анна Семенович, например, ограничения поддержала. По ее мнению, людям сейчас нужно меньше контактировать друг с другом, в том числе в аэропортах. А вот певица Ирина Салтыкова против отмены концертов.

«Те люди, которые больны или подозреваются, будут все равно дома сидеть. Придут те, кто здоровы. Зачем останавливать жизнь? Глупость какая-то…» — прокомментировала звезда.

Она отметила, что сама не принимает никаких защитных мер от коронавируса, и считает, что ситуация больше нагнетается, чем несет реальной угрозы.

Тем временем отмены концертов и туров принесут большие убытки артистам и катающих их по стране агентствам. Во второй половине года, когда паника стихнет, нынешняя ситуация обязательно «аукнется» всем участникам медийного рынка.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Всю оперативную информацию по этому вопросу можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.