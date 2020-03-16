Отмененные концерты, программы без зрителей: как распространение коронавируса отражается на жизни звезд

По некоторым данным, убытки десятки самых богатых предпринимателей мира уже составили 76 миллиардов евро.

Не обходится без убытков и в сфере шоу-бизнеса. По мнению аналитиков, только Голливуд в скором времени потеряет порядка 20 миллиардов долларов: кинотеатры переносят показы фильмов, киностудии откладывают производство… Взять хотя бы студию Disney – из-за приостановки съемочного процесса нового фильма «Русалочка» здесь теряют более 300 долларов ежедневно.

Анна Семенович: «Правильно, что отменяют концерты!»

Разумеется, эта тенденция коснулась и российских актеров, музыкантов, шоуменов. Наш корреспондент спросила у Анны Семенович: правда ли, что отменены ее концерты?

«Ну, это не мы отменяем, — ответила артистка. — Закрыты границы с Казахстаном, где должен был проходить наш тур с Митей Фоминым. Вы, наверное, в курсе, что сейчас все массовые мероприятия отменяются. Я считаю, что это абсолютно верно, потому что население нужно обезопасить от этого дикого вируса, чтобы было меньше пострадавших, меньше зараженных. Я думаю, что все будет хорошо и что все концерты просто перенесутся на другие даты. Вообще сейчас лучше меньше летать, меньше находиться в аэропортах и контактировать с людьми.»

Ирина Салтыкова: «Зачем останавливать жизнь?»

Мы спросили Ирину Салтыкову – правильно ли, с ее точки зрения, отменять концерты и другие массовые мероприятия?

«Я считаю, что неправильно, — ответила певица. — Те люди, которые больны или подозреваются, будут все равно дома сидеть. Придут те, кто здоровы. Зачем останавливать жизнь? Глупость какая-то… Я никаких мер не предпринимаю для защиты от коронавируса. Думаю, ситуация не настолько серьезная – больше нагнетается.»

Студийные программы – без зрителей в студии

Программа «Пусть говорят» теперь будет сниматься без зрителей в студии, — об этом сообщил ее ведущий Дмитрий Борисов в своем Instagram. Такие решение было принято, чтобы уберечь людей от заражения.

[«telepro_instagram]https://www.instagram.com/p/B0EFZjNCWrR/[/telepro_instagram]

Так же поступили и создатели «Вечернего Урганта». Впрочем, руководство Первого канала решило отказаться от массовки при съемках всех программ. Что же касается передач «России 1», то отказ от зрителей коснется проектов «Воскресный вечер» и «60 минут».

Концертные агентства будут судиться с государством?

Региональные власти, выполняя распоряжение «сверху», ограничивают количество массовых мероприятий. При этом принятые меры иногда вызывают недоумение – в Москве, Екатеринбурге, Краснодарском крае и других регионах установлен лимит на посещение концертов. Где-то это 5 тысяч человек, где-то – тысяча.

А какая разница – сколько человек посетит мероприятие? Если уж признана реальная опасность и объявлена пандемия – следует прекратить все мероприятия, а не дозировать их посещаемость. А если серьезной угрозы нет – получается какая-то показуха.

Концертные агентства теряют на этом громадные суммы. И, если на Западе предприниматели шоу-индустрии как-то защищены (в подобных ситуациях им предоставляются налоговые льготы и беспроцентные ссуды), то у нас никто им эти убытки не компенсирует.

Чьи концерты отменили?

Март-апрель – традиционно пик гастрольного сезона. Очень многие концерты уже отменены, ожидается отмена других.

Так, в Краснодаре не будет запланированных выступлений Басты и группы «Руки Вверх!». Предполагалось, что в крупных городах страны пройдут концерты «Супердискотека 90-х» с участием таких звезд, как Шура, Ирина Салтыкова, группа «Акулы»… Их не будет.

Яна Рудковская призналась в убытках

Бизнес продюсера Яны Рудковской терпит, по ее словам, очень серьезные убытки из-за коронавируса. Не так давно Яна прилетела с отдыха во Франции. Теперь она устроила себе «добровольный карантин» на 2 недели, но при этом ей пришлось отменить гастроли. Об этом продюсер поведала зрителям на программе «Звезды сошлись».

Такого не было никогда!

Есть ли у звезд и организаторов концертов подобный опыт? Надо сказать, что обычно гастрольный график любого артиста планируется за год. Ведь нужно провести рекламную кампанию, продать зрителям билеты, организовать перелет к месту выступления, подготовить залы…

Если вдруг какой-то концерт срывался – это могло произойти либо из-за непроданных билетов (если речь шла о не слишком знаменитом артисте), либо из-за конфликта с организаторами. Но это были буквально единичные случаи.

Такой же массовой отмены выступлений звезд не происходило никогда. Все графики рушатся из-за вспышки коронавируса. Да, теряются огромные суммы. Но безопасность дороже.

Организацией концертов займутся случайные люди?

Понятно, что, несмотря на большие финансовые потери, артисты никуда не денутся. Но кто теперь возьмет на себя организацию их деятельности? Если обанкротятся концертные агентства…

По всей видимости, этим займутся случайные люди – свято место пусто не бывает. И в этом случае велика вероятность того, что мы «откатимся» назад, в 90-е: увеличатся случаи срывов концертов, мошенничества, обмана зрителей и артистов… Не хотелось бы подобного.

Остается надежда на то, что ситуация урегулируется и мы вернемся в привычный мир – с трудностями и проблемами, но без коронавируса.