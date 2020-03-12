«Идем на поправку»: дочь Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери

Анна Заворотнюк после продолжительного перерыва стала появляться в социальных сетях. Посты девушки с каждым разом становятся все более жизнеутверждающими, что не может радовать и внушать надежду на то, что любимая актриса скоро выздоровеет.

Вместе с тем в Сети прокатилась волна слухов о том, что звезда «Прекрасной няни» уже давно ушла из жизни, дескать, она даже сама просила не говорить об этом полгода. Один из подписчиков Анны решил не церемониться и прямо спросил об этом девушку в Instagram.

Возмущению дочери Заворотнюк не было предела.

«Не верьте моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы! Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!» — написала она.

Некоторые подписчики также не разделили желания Анны демонстрировать свой отпуск в этот период.

«Хотите тишины и покоя? Тогда зачем будоражить людей? Ездите по храмам, монастырям и молитесь сами. Ну в конце концов, если вы сами призывали не делать хайпа из болезни вашей мамы (если болеет, пусть выздоравливает), уже до чертиков надоела ваша тема», — к примеру, написал один из фолловеров. «А жить нам с вашего позволения можно?» — ответила ему дочь Заворотнюк.

Девушка также сообщила, что уверена в победе над болезнью.