«Мозгов у меня нет»: Самбурская занялась самокритикой, выложив откровенное фото

Актриса и певица Настасья Самбурская продолжает радовать поклонников в Instagram кадрами со своей большой эротической фотосессии для мужского журнала Maxim. На свежем снимке она предстала на сцене с микрофоном в сверкающем, почти ничего не скрывающем комплекте нижнего белья.

Однако удивляет не образ 33-летней артистки, а подпись к фотографии.

«Скромность украшает, знаю. Нечем удивлять мне вас. Мозгов у меня нет, есть только вот …опа», — написала красавица.

Поклонники встретили ее иронию позитивно. «Ой, не скромничай. И мозгов хватает», «Обожаю вас за вашу прямоту», «Ты прямо изучаешь сексуальность и пошлость, но такую хорошую пошлость, от души которая», «Шикарная фотография. И совсем не в …опе дело, а в энергии модели», — такие комментарии оставляют подписчики.

Добавим, что Самбурскую не раз признавали одной из самых сексуальных женщин России. Она часто попадает на обложки глянцевых журналов то как модель, то как актриса, то как певица.