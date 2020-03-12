«Оголилась»: Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM

Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM. Подробностями откровенной фотосессии девушка поделилась со своими подписчиками и не удержалась, чтобы не пошутить над хейтерами, коих у Настатьи в избытке.

Актриса стала главной героиней номера. О том, какие снимки внутри журнала, Настатья умолчала, но наверняка они не уступают тому, что на обложке.

Девушка запечатлена в стильном белье: бюст стилизован под металл, а вот бикини для съемки выбрано черного цвета. На талии актрисы закреплен массивный пояс из цепей, так же выполненный в металлическом цвете.

Стоит отметить, что фигура 33-летней актрисы позволяет примерять подобное белье, к летнему сезону Настатья готова: идеальный пресс и ни капельки лишнего веса.

«Оголилась. Ни стыда ни совести. Ну и далее по списку», — не удержалась актриса и подписала снимок с обложкой.

«Это же дети смотрят! Бессовестная!», — не остались в долгу подписчики.

Но тут же получили отпор от армии поклонников актрисы: «С такой фигурой можно и не одеваться», «Красивой женщине нечего бояться! Ведь не украла же?».

Среди тех, кто отметились в комментариях были и коллеги по сцене. Наталья Рудова оставила огненные смайлики, а Владимир Яглыч — удивленные.

Известно, что у Настасьи Самбурской был один официальный брак. С 2017 до 2018 года она была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Детей у звезды «Универ» еще нет, пишет сайт Актуальные новости.

Пока актриса не собирается замуж, но в ее окружении имеется немало желающих заполучить завидную невесту. Один из них — экс-кавалер Ольги Бузовой победитель шоу «Холостяк» Денис Лебедев. Не так давно от отметился в соцсетях девушки с данным предложением, сообщает 5-tv.ru.