Звезда «Гарри Поттера» удивился слухам о заражении коронавирусом

Звезда фильмов про волшебника Гарри Поттера прокомментировал новость о том, что у него обнаружили коронавирус. Британский актер Дэниел Рэдклифф дал интервью изданию Entertainment Weekly в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

По словам звезды, о том, что он болен коронавирусом, ему сообщил визажист, который узнал это от своей племянницы. Как эта информация поступила к девушке, пока не уточняется. Рэдклифф крайне удивился подобным слухам, а после увидел пост в Twitter с надписью «Дэниел Рэдклифф стал первым известным человеком, заразившимся коронавирусом». Актер также со смехом пояснил, что скорее всего его приняли за больного из-за внешнего вида, но он уточнил, что он всегда так выглядит. Однако Дэниел отметил, что ему слегка льстит, что в качестве жертвы слухов выбрали именно его.