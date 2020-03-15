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Disney остановил съемку сериалов «ВандаВижен» и «Локи»

Причина известна всем — коронавирус.

Disney остановил съемку сериалов «ВандаВижен» и «Локи»
Том Хиддлстон в роли Локи. Фото: Marvel

Эпидемия коронавируса продолжает останавливать съемки крупных телевизионных проектов по всему миру. Как сообщает издание Variety, компания Disney приняла решение о временной заморозке съемочного процесса сразу двух проектов Marvel — сериалов «ВандаВижен» и «Локи». Чуть раньше точно так же остановился съемочный процесс еще одного сериала Marvel — «Сокола и Зимнего солдата».

Скорее всего сроки выхода этих проектов будут просто передвинуты на более поздние, причем «ВандаВижен» и «Локи» этот процесс почти не затронет, так как выйти они должны были лишь в конце этого года, а вот релиз «Сокола» должен был произойти уже этим летом и с ним явно будут проблемы.

Напомним, компания Disney также приняла решение перенести дату выхода полнометражных фильмов «Новые мутанты», «Мулан» и «Оленьи рога».

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