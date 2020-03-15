«Чистый кайф»: Ольга Бузова показала фото в соблазнительном кружевном белье

Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками радостью – на концерте в Вологде ей подарили невероятное количество цветов. Практически весь гостиничный номер звезды утопал в благоухающих букетах.
«Проснуться от аромата такого количества цветов – это чистый кайф! Спасибо вам огромное», — написала она.
Специально для своих поклонников Бузова сделала небольшое видео, попозировав в соблазнительном нижнем белье с цветами.
А также опубликовала утреннее фото без макияжа в одних кружевных трусиках и шелковой сорочке. На фоне комплиментов и восторгов внешностью звезды появились также комментарии, в которых люди высказали непонимание этой ситуации.
«В трусах? Зачем?», «Ну а чем еще привлечь», «Как-то некрасиво. Ну должна же в девушке быть какая-то загадка. Скоро вообще без трусов будут фото», «Да уж… Больше похвастаться нечем, видимо», — можно прочесть в комментариях.