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«Чистый кайф»: Ольга Бузова показала фото в соблазнительном кружевном белье

Далеко не все подписчики оценили откровенность звезды.

«Чистый кайф»: Ольга Бузова показала фото в соблазнительном кружевном белье
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками радостью – на концерте в Вологде ей подарили невероятное количество цветов. Практически весь гостиничный номер звезды утопал в благоухающих букетах.

«Проснуться от аромата такого количества цветов – это чистый кайф! Спасибо вам огромное», — написала она.

Специально для своих поклонников Бузова сделала небольшое видео, попозировав в соблазнительном нижнем белье с цветами.

А также опубликовала утреннее фото без макияжа в одних кружевных трусиках и шелковой сорочке. На фоне комплиментов и восторгов внешностью звезды появились также комментарии, в которых люди высказали непонимание этой ситуации.

«В трусах? Зачем?», «Ну а чем еще привлечь», «Как-то некрасиво. Ну должна же в девушке быть какая-то загадка. Скоро вообще без трусов будут фото», «Да уж… Больше похвастаться нечем, видимо», — можно прочесть в комментариях.

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