«Кайф»: Бузова по примеру Волочковой выложила в Сеть фото из бани

Похоже, что Ольга Бузова решила занять все возможные селебрити-ниши. Подвинув Леру Кудрявцеву в качестве ведущей «Муз-ТВ», она шагнула на территорию Анастасии Волочковой. Нет, шпагаты ведущая «Дома-2» пока не демонстрирует, а вот фото из бани – уже.

В Instagram звезда опубликовала снимок в купальнике (почти таком же, как у балерины), лишь слегка обернувшись полотенцем. Разомлевшийся вид, продуманная поза – все в лучших традициях социальной сети.

«Как говорится, «кто сегодня парится, тот не старится». Банька, свежий воздух, раки… Кайф. Аааабстановка по кайфу», — подписала Бузова фото.

«Между концертами можно и отдохнуть», «Оля, вы вообще спите?», «Ты это заслужила», «Зачем Париж, когда есть Подмосковье», — прокомментировали снимок поклонники певицы.