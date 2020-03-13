«Любовь моя»: Юлия Паршута показала своего домашнего питомца

Юлия Паршута в своем инстаграм-аккаунте сообщила о приятной годовщине — год назад, 12 марта, появился на свет забавный хвостатый питомец, счастливой хозяйкой которого она стала. Это милый той-терьер по кличке Ричард, который отважно защищает ее на улице. Звезда опубликовала видео, на котором малыш запечатлен со времен своего появления у Паршуты и до настоящего момента — умилительные мимими-кадры, к которым трудно остаться равнодушным.

«Год пребывания на этой любопытной земле, полной затяжных поцелуев, неожиданных вкусностей, бесполезных команд», — написала исполнительница.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям именинника. Однако нашлись и те, кто посчитал, что пора бы уже Паршуте обзавестись кем-то посерьезнее питомца:

«Надо своего малыша уже», «Рожать уже пора, а ты все с собачкой сюсюкаешься», «Ты очень красивая девушка, но, может, эта собака красит одиночество?», «А мужа нет больше?» — можно прочитать среди комментариев под видео.

31-летняя экс-солистка группы «Инь-Ян» и одна из самых красивых участниц шоу «Фабрика звезд — 7» Юлия Паршута очень тщательно охраняет свою личную жизнь от глаз посторонних. Известно, что она вышла замуж за бизнесмена в 2018 году. А в прошлом году, в январе, волну слухов породила информация из первых уст, что девушка переживает предательство близкого человека. Однако сама Юлия подчеркнула тогда, что муж ни при чем.